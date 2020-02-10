Украинский борец Новиков эффектно вырвал победу у россиянина Комарова

В Риме (Италия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Украинец Семен Новиков (до 87 кг) вышел в финал, победив россиянина Александра Комарова (5:3). За "золото" Новиков завтра поспорит с чемпионом Европы-2017 Виктором Леринцем.

Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) в 1/2 уступили венгру Золтану Леваи (0:7) и Алексусу Чиурариу (1:2) соответственно и поборются за "бронзу" континентального первенства.

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.