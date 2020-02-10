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Украинский борец Новиков эффектно вырвал победу у россиянина Комарова

Теннис
(1 голосов)

Теперь он сразится в финале с Виктором Леринцем

Украинский борец Новиков эффектно вырвал победу у россиянина Комарова
Новина українською

В Риме (Италия) стартовал чемпионат Европы по спортивной борьбе.

Украинец Семен Новиков (до 87 кг) вышел в финал, победив россиянина Александра Комарова (5:3). За "золото" Новиков завтра поспорит с чемпионом Европы-2017 Виктором Леринцем.

Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг) в 1/2 уступили венгру Золтану Леваи (0:7) и Алексусу Чиурариу (1:2) соответственно и поборются за "бронзу" континентального первенства.

Чемпионат Европы по греко-римской, вольной и женской борьбе пройдет в итальянской столице до 16 февраля.

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В статье: Семен Новиков Николай Кучмий Владимир Яковлев
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