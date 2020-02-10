Прима и Пидручный побегут смешанную эстафету на чемпионате мира

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о планах команды на чемпионат мира-2020, который начнется 13 февраля:

"Сейчас могу сказать, что все готовы по полной. Надо дождаться первого старта и увидеть, насколько нам удалась подготовка. Будем бороться за то, чтобы старт получился удачным, как мы того хотим.

На смешанную эстафету, как я уже ранее говорил, поставим сильнейших ребят: Артема Приму и Дмитрия Пидручного. Теперь с тренерами женской сборной надо определиться касательно девушек. Я думаю, стоит выставить сильнейших. Это чемпионат мира и здесь не нужно разрабатывать какую-то тактику для подготовки к следующим стартам.

Сегодня к команде присоединится Руслан Ткаленко. Хочу иметь на чемпионате мира больше спортсменов, чтобы выбрать лучших на классическую эстафету 22 февраля.

По составу на гонки будем определяться завтра, чтобы все уже понимали, кто стартует в спринте. Думаю, Богдан Цымбал побежит спринтерскую гонку стопроцентно".