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Джокович собрал лучшие качества теннисистов и назвал идеального игрока

Теннис
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Джокович собрал лучшие качества теннисистов и назвал идеального игрока
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Первая ракетка мира Новак Джокович оценил таланты действующих теннисистов и на их основании постарался составить идеального игрока.

"Форхенд. Рафаэль Надаль. Потому что это Надаль. Один из лучших форхендов в истории. Такое сильное верхнее вращение. При этом умеет бить плоско. Он атакует с разных углов и точек. Это его оружие, за счёт которого он давит на соперника и обороняется.

Бэкхенд. Давид Гоффен. Его бэкхенд с двух рук мне очень нравится. Довольно плоский, поэтому он рано встречает мяч, и это позволяет диктовать игру. Он мало ошибается, у него очень естественный замах. Это один из лучших ударов в его игре.

Талант. Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов. Уникальные молодые игроки. Каждый по-своему. Очень профессиональные, целеустремлённые. Вне корта с ними здорово общаться. Уверен, их ждет яркое будущее.

Психология. Надаль. Никогда не сдаётся, всегда борется.

Физическая подготовка. Гаэль Монфис. Умеет садиться в шпагат, скользить, бить в прыжке. Очень динамичный, сильный. Идеальный атлет.

Подача. Ник Кирьос. Потрясающая подача, очень естественное движение. Динамичная, её сложно прочитать.

Приём. Можно назвать себя?

Игра с лёта. Кто-нибудь из парников. Выбрал бы Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю. Особенно последнего, у него очень быстрые руки.

Работа ног. Думаю, это будет комбинация Гоффена, Надаля, меня и Феликса", — сказал Джокович в интервью YouTube-каналу Davis Cup by Rakuten Madrid Finals.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
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