Во вторник, 11 февраля, в Будапеште состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации.

Двенадцать команд были разделены на четыре группы.

Группа A

Франция

Россия

Венгрия

Группа B

Австралия

Беларусь

Бельгия

Группа C

США

Испания

Словакия

Группа D

Чехия

Германия

Швейцария

Каждая сборная сыграет по одному матчевому противостоянию, состоящему из двух одиночных и одного парного поединка, с двумя другими командами-соперницами по группе. Сборные, занявшие первые места в группах, квалифицируются в полуфинал (A1 против C1, B1 против D1).

Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште.