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Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации

Теннис
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Матчи пройдут с 14 по 19 февраля

Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации
Новина українською

Во вторник, 11 февраля, в Будапеште состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации.

Двенадцать команд были разделены на четыре группы.

Группа A

Франция

Россия

Венгрия

Группа B

Австралия

Беларусь

Бельгия

Группа C

США

Испания

Словакия

Группа D

Чехия

Германия

Швейцария

Каждая сборная сыграет по одному матчевому противостоянию, состоящему из двух одиночных и одного парного поединка, с двумя другими командами-соперницами по группе. Сборные, занявшие первые места в группах, квалифицируются в полуфинал (A1 против C1, B1 против D1).

Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште.

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В статье: Кубок Федерации
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