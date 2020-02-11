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Состоялась жеребьевка финала Кубка Федерации
Матчи пройдут с 14 по 19 февраля
Во вторник, 11 февраля, в Будапеште состоялась жеребьевка Финала Кубка Федерации.
Двенадцать команд были разделены на четыре группы.
Группа A
Франция
Россия
Венгрия
Группа B
Австралия
Беларусь
Бельгия
Группа C
США
Испания
Словакия
Группа D
Чехия
Германия
Швейцария
Каждая сборная сыграет по одному матчевому противостоянию, состоящему из двух одиночных и одного парного поединка, с двумя другими командами-соперницами по группе. Сборные, занявшие первые места в группах, квалифицируются в полуфинал (A1 против C1, B1 против D1).
Соревнований пройдут с 14 по 19 апреля в Будапеште.