Свитолина: Надеюсь, что смогу сыграть с Японией

За путевку в квалификацию Fed Cup Finals-2021 сборная Украины 17-18 апреля на выезде поспорит с командой Японии, которая в квалификации 2020 года в гостях проиграла Испании.

"Жеребьевка сама по себе хорошая и очень реальная. Будет зависеть, конечно, от того, какая у нас будет команда.

Но есть сложности из-за места проведения, что этот матч будет в Японии, и расписания турниров, потому что дальше идет турнир на грунте в Штутгарте, который является обязательным.

По месту расположения и по покрытию это тяжелый вариант. Будем смотреть, надеюсь, что я смогу сыграть. У меня есть желание, чтобы мы прошли дальше и были в Мировой группе", - отметила Свитолина.

На прошлой неделе Элина Свитолина помогла сборной Украины выбраться из Первой группы Евро-Африканской зоны. Четвертая ракетка мира в Таллинне выиграла два из трех одиночных матчей.