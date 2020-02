Свитолина выиграла стартовый матч в Хуахине

Матч против 195-й ракетки мира Бибианы Схоофс Элина Свитолина выиграла в двух сетах за 1 час и 20 минут и тем самым взяла реванш у голландки за вчерашнее поражение в парной сетке.

В первом сете Свитолина сделала два брейка и отыграла три брейк-поинта.

Во второй партии Элина при счете 4:4 в очередной раз взяла подачу соперницы, затем отыграла два брейк-поинта и завершила игру со второго матч-бола.

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd