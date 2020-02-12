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Каир. Цуренко единственной среди украинок вышла во второй круг

Теннис
(1 голосов)

Две из трех украинских теннисисток зачехлили ракетки на 100-тысячнике в Египте.

Каир. Цуренко единственной среди украинок вышла во второй круг
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Леся Цуренко в первом раунде ожидаемо легко переиграла 705-ю ракетку мира из Египта Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз. В коротком матче киевлянка сделала шесть брейков и дважды не смогла защитить свою подачу – 6:2, 6:3.

Марта Костюк в двухчасовом матче драматично проиграла третьей сеяной Ирине Бегу (6:2, 1:6, 5:7). В решающем сете украинка сделала два обратных брейка и подавала на матч в 10-м гейме, но при счете 5:4 больше не смогла взять ни одного гейма.

Дарья Снигур не смогла на равных соперничать с 77-й ракеткой мира и первой сеяной в Каире Арачей Рус – 4:6, 3:6. Украинка сделала три брейка, но при этом проиграла пять геймов на своей подаче.

Леся Цуренко во втором круге в Каире сыграет с победительницей матча Сандра Самир – Лесли Керкхове.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Дарья Снигур
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Комментарии (1)
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gloryhunter
12.02.2020 в 17:07
в Каире - большой теннис? в одном из самых бедных и опасных городов мира? они там вообще рехнулись? больше негде проводить?
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