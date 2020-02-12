Каир. Цуренко единственной среди украинок вышла во второй круг

Леся Цуренко в первом раунде ожидаемо легко переиграла 705-ю ракетку мира из Египта Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз. В коротком матче киевлянка сделала шесть брейков и дважды не смогла защитить свою подачу – 6:2, 6:3.

Марта Костюк в двухчасовом матче драматично проиграла третьей сеяной Ирине Бегу (6:2, 1:6, 5:7). В решающем сете украинка сделала два обратных брейка и подавала на матч в 10-м гейме, но при счете 5:4 больше не смогла взять ни одного гейма.

Дарья Снигур не смогла на равных соперничать с 77-й ракеткой мира и первой сеяной в Каире Арачей Рус – 4:6, 3:6. Украинка сделала три брейка, но при этом проиграла пять геймов на своей подаче.

Леся Цуренко во втором круге в Каире сыграет с победительницей матча Сандра Самир – Лесли Керкхове.