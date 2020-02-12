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Шербур. Марченко уступает во втором круге соревнований

Теннис
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Украинец проиграл в трехсетовом матче

Шербур. Марченко уступает во втором круге соревнований
Новина українською

Илья Марченко потерпел поражение во втором круге челленджера во Франции.

Шербур, Франция. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Кантен Алис (Франция, 5) 3-6, 7-6(5), 6-7(4)

Матч продолжался почти 2,5 часа.

За всю игру украинец потерял один гейм на своей подаче и не заработал ни одного брейкпоинта. На решающем тай-брейке Марченко дважды отыгрывался после мини-брейка, но после счета 4-5 проиграл два очка на своей подаче.

Напомним, что Илья Марченко мог завершить карьеру из-за травмы.

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В статье: Илья Марченко
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