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Шербур. Марченко уступает во втором круге соревнований
Украинец проиграл в трехсетовом матче
Илья Марченко потерпел поражение во втором круге челленджера во Франции.
Шербур, Франция. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Кантен Алис (Франция, 5) 3-6, 7-6(5), 6-7(4)
Матч продолжался почти 2,5 часа.
За всю игру украинец потерял один гейм на своей подаче и не заработал ни одного брейкпоинта. На решающем тай-брейке Марченко дважды отыгрывался после мини-брейка, но после счета 4-5 проиграл два очка на своей подаче.
Напомним, что Илья Марченко мог завершить карьеру из-за травмы.
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