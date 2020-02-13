Долгополов не сыграет в Рио-да-Жанейро

Александр Долгополов возобновить карьеру планировал в январе на турнире в Дохе, но в начале декабря стало известно, что бывшая 13-я ракетка мира перенес операцию на ноге и выбыл ориентировочно на четыре недели. По этой причине он пропустил Открытый чемпионат Австралии.

Теперь же стало известно, что Долгополов не выступит и в Рио-да-Жанейро. Сыграть в Бразилии украинец намеревался по защищенному рейтингу.

Камбэк Долгополова может состояться 24-29 февраля на турнире в Акапулько. Сейчас Александр находится на первой строке в альтернативном списке и может рассчитывать на попадание в основную сетку.

Долгополов в последний раз выходил на корт в мае 2018 года, когда на Мастерсе в Риме проиграл Новаку Джоковичу.