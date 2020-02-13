Цуренко легко вышла в четвертьфинал в Каире

Во втором раунде турнира в Каире Леся Цуренко всего за 65 минут разбила №157 мирового рейтинга Лесли Керкхове (6:2, 6:2).

На пути к победе Цуренко сделала пять брейков при одном проигранном гейме на своей подаче.

Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA или ITF впервые с января 2019 года, когда в финале Брисбена драматично уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Следующей соперницей Леси Цуренко в Каире станет 150-я ракетка мира из Испании Лара Арруабаррена-Весино.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине.