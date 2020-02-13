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Цуренко легко вышла в четвертьфинал в Каире
Опытная украинка приблизилась к титулу на 100-тысячнике в Египте.
Во втором раунде турнира в Каире Леся Цуренко всего за 65 минут разбила №157 мирового рейтинга Лесли Керкхове (6:2, 6:2).
На пути к победе Цуренко сделала пять брейков при одном проигранном гейме на своей подаче.
Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA или ITF впервые с января 2019 года, когда в финале Брисбена драматично уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.
Следующей соперницей Леси Цуренко в Каире станет 150-я ракетка мира из Испании Лара Арруабаррена-Весино.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине.