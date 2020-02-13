  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко легко вышла в четвертьфинал в Каире
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко легко вышла в четвертьфинал в Каире

Теннис
(1 голосов)

Опытная украинка приблизилась к титулу на 100-тысячнике в Египте.

Цуренко легко вышла в четвертьфинал в Каире
Новина українською

Во втором раунде турнира в Каире Леся Цуренко всего за 65 минут разбила №157 мирового рейтинга Лесли Керкхове (6:2, 6:2).

На пути к победе Цуренко сделала пять брейков при одном проигранном гейме на своей подаче.

Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира WTA или ITF впервые с января 2019 года, когда в финале Брисбена драматично уступила экс-первой ракетке мира Каролине Плишковой.

Следующей соперницей Леси Цуренко в Каире станет 150-я ракетка мира из Испании Лара Арруабаррена-Весино.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина с разгромной победой вышла в 1/4 финала турнира WTA в Хуахине.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...