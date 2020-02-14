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Цуренко вышла в полуфинал турнира в Каире

Теннис
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Леся добыла третью победу на хардовых кортах столицы Египта.

Цуренко вышла в полуфинал турнира в Каире
Новина українською

В 1/4 финала 100-тысячника Цуренко за 1 час и 34 минуты (7:6, 6:2) обыграла 150-ю ракетку мира Лару Арруабаррену-Весино. Эта победа стала для киевлянки пятой в шести очных матчах с теннисисткой из Испании.

Первый сет выдался очень драматичным – Цуренко вела 4:1, затем в 10-м гейме на приеме не реализовала два сет-бола. На тайбрейке Леся отыграла сет-бол и добила испанку.

Вторая партия для опытной украинки сложилась попроще – Цуренко взяла три гейма на подаче Арруабаррены-Весино и позволила сопернице сделать один брейк.

Путевку в финал турнира в Каире Леся Цуренко разыграет в матче с Аранчей Рус или Куруми Нарой.

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В статье: Леся Цуренко Лара Аррубаррена
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