Свитолина разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Хуахин

В четвертьфинале Thailand Open Элину Свитолину ждала первая встреча на турнире с соперницей из топ-100. Украинка играла с 84-й ракеткой мира Нао Хибино, которую два года назад легко разбила на турнире в Гонконге (6:0, 6:3).

В первом сете Свитолина выиграла лишь 55% очков с первого мяча и потеряла два гейма на своей подаче. Хибино гораздо надежней держала свою подачу и закономерно повела в счете.

Во втором сете Свитолина опомнилась только при счете 0:5, но камбэк украинки заглох после первого обратного брейка.

Sealed with an ace ????



Nao Hibino books her place in the #ThailandOpen semifinals by clinching it over Svitolina, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/bhLINE1h8R