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Свитолина разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Хуахин

Теннис
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Четвертая ракетка мира провалилась в Таиланде.

Свитолина разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Хуахин
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В четвертьфинале Thailand Open Элину Свитолину ждала первая встреча на турнире с соперницей из топ-100. Украинка играла с 84-й ракеткой мира Нао Хибино, которую два года назад легко разбила на турнире в Гонконге (6:0, 6:3).

В первом сете Свитолина выиграла лишь 55% очков с первого мяча и потеряла два гейма на своей подаче. Хибино гораздо надежней держала свою подачу и закономерно повела в счете.

Во втором сете Свитолина опомнилась только при счете 0:5, но камбэк украинки заглох после первого обратного брейка.

Элина Свитолина впервые с сентября 2019 года проиграла теннисистке не из топ-50 мирового рейтинга. За выступление в Хуахине украинка заработала около 6 тысяч долларов призовых и 60 очков в рейтинг WTA.

Хуахин. WTA International c призовым фондом $275,000. 2-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 1) – Нао Хибино (Япония) – 4:6, 2:6

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В статье: Элина Свитолина Нао Хибино
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