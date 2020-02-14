Свитолина покинет топ-5 рейтинга WTA

Элина Свитолина в 1/4 финала турнира WTA International в Хуахине со счетом 4:6, 2:6 проиграла 84-й ракетке мира Нао Хибино и не смогла защитить место в топ-5 мирового рейтинга.

https://www.ua-football.com/sport/tennis/1581682528-svitolina-razgromno-proigrala-84-y-raketke-mira-i-pokinula-huahin.html

С понедельника украинка потеряет четвертую позицию и станет шестой ракеткой мира, а Белинда Бенчич вне зависимости от дальнейших событий дебютирует в топ-4.

Топ-10 рейтинга WTA по состоянию на 14 февраля:

Элина Свитолина в 2020 году проиграла в первом круге в Брисбене, а на Australian Open в третьем раунде уступила Гарбинье Мугурусе.