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Элина Свитолина: Хибино сыграла действительно невероятно в трудных моментах матча

Теннис
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Украинка о поражении в Хуахине

Элина Свитолина: Хибино сыграла действительно невероятно в трудных моментах матча
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) рассказала о поражении в четвертьфинале турнира в Хуахине от японки Нао Хибино (WTA №84).

"Сегодня (вчера) были очень тяжелые условия для игры. И если честно, Хибино сыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть получше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино сыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча", - сказала украинка.

Отметим, что следующим турниром для нашей теннисистки станет Премьер в Дубае, куда она получила wild card.

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В статье: Элина Свитолина
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