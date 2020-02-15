Элина Свитолина: Хибино сыграла действительно невероятно в трудных моментах матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) рассказала о поражении в четвертьфинале турнира в Хуахине от японки Нао Хибино (WTA №84).

"Сегодня (вчера) были очень тяжелые условия для игры. И если честно, Хибино сыграла потрясающий матч. На важных очках она играла решительно и была за это вознаграждена. Мне бы хотелось сыграть получше в первом сете. Думаю, это был ключевой этап поединка. Хибино сыграла действительно невероятно, когда были важные моменты матча", - сказала украинка.

Отметим, что следующим турниром для нашей теннисистки станет Премьер в Дубае, куда она получила wild card.