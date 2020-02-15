И снова добрый день: Свитолина сыграет против Мугурусы в первом круге турнира в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №6) начнет свою борьбу на турнире Premier в Дубае (ОАЭ) матчем против испанки Гарбинье Мугурусы (WTA №16).

Отметим, что последний матч спортсменки провели между собой на Открытом чемпионате Австралии в 1/16 финала. Тогда сильнее оказалась испанская теннисистка, которая одолела украинку со счетом 6-2; 6-1 и в итоге сумела дойти до финала турнира.

Отметим, что Свитолина является двукратной чемпионкой Дубай. Элина выигрывала здесь титулы в 2017 и 2018 годах.

Напомним, что Свитолина проиграла Хибино в 1/4 финала в Хуахин.