Рафаэль Надаль о теннисе: Ты постоянно учишься и нужно быть открытым ко всему

Вторая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль рассказал по борьбе за титулы Большого Шлема и ответил на вопросы о занятиях теннисом. Его слова цитирует Tennis World USA:

"Нельзя постоянно злиться из-за того, что у соседа хата больше или сад зеленее. Я смотрю на жизнь иначе. Конечно, борьба за большее количество титулов на "Шлемах" крайне интересна. Это исторический момент в теннисе. Мы достигли многого, чего не было в прошлом. Я наслаждаюсь этим процессом и тем, что является его частью. Это большая привилегия и честь.

Не могу сказать, что многим пожертвовал ради карьеры теннисиста, потому что мне всегда нравился процесс. Ты постоянно учишься. Тебе нужно быть открытым всему, что происходит вокруг. Помнить положительные моменты и забывать негатив" - сказав Надаль.

Напомним, что ранее Гаэль Монфис рассказал о впечатлении от выхода в полуфинал турнира в Роттердаме.