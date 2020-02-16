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Марсель. Стаховский проигрывает в первом же матче квалификации
Украинец покинул турнир в начале
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №127) завершил выступления на турнире в Марселе (Франция). В первом же матчей квалификации он проиграл немцу Матиасу Бахингеру (АТР №222).
Счет встречи 6-3; 6-4 в пользу немецкого спортсмена, обыграл своего украинского соперника за 1 час 2 минуты. Для теннисистов это была 7 очная встреча. В общем счете пока ведет Матиас 4-3.
Напомним, что ранее Элина Свитолина узнала свою первую оппонентку на турнире в Дубай.
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