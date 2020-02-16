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Роттердам. Монфис в финале побеждает Альяссима и защищает титул чемпиона

Теннис
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Француз снова побеждает

Роттердам. Монфис в финале побеждает Альяссима и защищает титул чемпиона
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Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №9) побеждает на турнире в Роттердаме и защищает титул чемпиона соревнований.

В решающем матче он без особых проблем обыграл канадского теннисиста Феликса Оже Альяссима (АТР №21) со счетом 2-0 (6-1; 6-4). В активе Монфиса 5 подач на вылет, 4 из 11 использованных брейки, 10 выигранных подряд очков, 57% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 1 эйс, 1 из 2 использованный брейк, 6 выигранных подряд очков, 43% выигранных очков и 5 двойных ошибок.

Отметим, что на прошлой неделе француз победил на турнире в Монпелье, обыграв в финале еще одного канадца Вашека Поспишила.

ABN AMRO World Tennis Tournament - ATP Tour 500

Роттердам, Нидерланды

10-16 февраля

Хард (зал)

Финал

Гаэль Монфис (АТР №9) - Феликс Оже Альяссим (АТР №21)

2 - 0 (6-1; 6-4)

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В статье: Гаэль Монфис
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