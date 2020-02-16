Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роттердам. Монфис в финале побеждает Альяссима и защищает титул чемпиона
Француз снова побеждает
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №9) побеждает на турнире в Роттердаме и защищает титул чемпиона соревнований.
В решающем матче он без особых проблем обыграл канадского теннисиста Феликса Оже Альяссима (АТР №21) со счетом 2-0 (6-1; 6-4). В активе Монфиса 5 подач на вылет, 4 из 11 использованных брейки, 10 выигранных подряд очков, 57% выигранных очков и отсутствие двойных ошибок. У его соперника 1 эйс, 1 из 2 использованный брейк, 6 выигранных подряд очков, 43% выигранных очков и 5 двойных ошибок.
Отметим, что на прошлой неделе француз победил на турнире в Монпелье, обыграв в финале еще одного канадца Вашека Поспишила.
ABN AMRO World Tennis Tournament - ATP Tour 500
Роттердам, Нидерланды
10-16 февраля
Хард (зал)
Финал
Гаэль Монфис (АТР №9) - Феликс Оже Альяссим (АТР №21)
2 - 0 (6-1; 6-4)