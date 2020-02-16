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ITF. Каир. Леся Цуренко уступает Бегу в финальном матче
Украинка проиграла титул
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №129) в финальном матче турнира ITF- серии в египетском Каире уступает румынской спортсменке Ирине Бегу (WTA №118).
Счет матча 2-1 (6-4; 3-6; 6-2) в пользу румынки, которая сумела переиграть свою соперницу за 2 часа 25 минут, сумев за это время реализовать 8 брейков против 6 у Цуренко.
Финал турнира в Каире стал первым для украинки после серьезной паузы, связаной с травмой.
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