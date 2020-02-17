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Рейтинг АТР: Стаховский и Марченко поднимаются, в топ-10 без изменений

Теннис
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Обновленная версия рейтинга АТР.

Рейтинг АТР: Стаховский и Марченко поднимаются, в топ-10 без изменений
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Сергей Стаховский с понедельника вплотную подобрался к топ-150, но на следующей неделе киевлянина ждет резкое падение, поскольку в Марселе он проиграл в финале квалификации и не смог защитить 51 очко за прошлогодний выход в четвертьфинал.

Илья Марченко открыл сезон на прошлой неделе на челленджере в Шербуре. Теннисист из Донецка проиграл во втором круге, но смог на две позиции улучшить свое рейтинговое положение.

С новыми личными рекордами в рейтинге АТР неделю начали Владислав Орлов и Алексей Крутых – 393-е и 633-е места соответственно.

Рейтинг ATP. 17 февраля 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2600

151 (152). Сергей Стаховский (Украина) – 352

253 (255). Илья Марченко (Украина) – 184

393 (415). Владислав Орлов (Украина) – 86

Полная версия рейтинга АТР

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В статье: Сергей Стаховский рейтинг ATP
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