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Рейтинг АТР: Стаховский и Марченко поднимаются, в топ-10 без изменений
Обновленная версия рейтинга АТР.
Сергей Стаховский с понедельника вплотную подобрался к топ-150, но на следующей неделе киевлянина ждет резкое падение, поскольку в Марселе он проиграл в финале квалификации и не смог защитить 51 очко за прошлогодний выход в четвертьфинал.
Илья Марченко открыл сезон на прошлой неделе на челленджере в Шербуре. Теннисист из Донецка проиграл во втором круге, но смог на две позиции улучшить свое рейтинговое положение.
С новыми личными рекордами в рейтинге АТР неделю начали Владислав Орлов и Алексей Крутых – 393-е и 633-е места соответственно.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2600
…
151 (152). Сергей Стаховский (Украина) – 352
253 (255). Илья Марченко (Украина) – 184
393 (415). Владислав Орлов (Украина) – 86