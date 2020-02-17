Сегодня Клийстерс возобновляет карьеру после 8-летнего перерыва

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс в первом раунде турнира в Дубае не ранее 17:00 по Киеву сыграет с финалисткой Australian Open Гарбинье Мугурусой. Изначально первой соперницей Клийстерс после возобновления карьеры должна была стать Кики Бертенс, но теннисистка из Нидерландов снялась с турнира в связи с успешным выступлением в Санкт-Петербурге.

Для Клийстерс матч с Мугурусой станет первым с 29 августа 2012 года, когда бельгийка в 1/32 финала US Open сенсационно проиграла Лауре Робсон (6:7, 6:7).

"Мой камбэк? Это чувство время от времени исчезало, когда я была дома с детьми. Несколько раз оно возвращалось. Становилось все сильнее и сильнее. Я разговаривала с моим мужем – он сказал мне перестать беспокоиться и спросить себя: "А почему бы и нет?", - цитирует Клийстерс официальный сайт WTA.

У Клийтерс уже есть положительный опыт возобновления карьеры после длительной паузы. Экс-первая ракетка мира не выступала с 2007 по 2009 года, а после возвращения на корт выиграла три Шлема и стала чемпионкой Итогового турнира-2010.

Клийстерс за карьеру выиграла 52 титула WTA (41 одиночный), 6 раз побеждала на Шлемах (4 в одиночке), трижды выигрывала Итоговый турнир, 6 раз завершала сезон в топ-5 рейтинга WTA и заработала свыше 25 миллионов долларов.

Отметим, что в случае победы над Мугурусой Ким Клийстерс во втором раунде может сыграть с Даяной Ястремской. С Элиной Свитолиной бельгийка теоретически может встретиться в 1/4 финала.