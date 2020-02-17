Стаховский может завершить карьеру на Уимблдоне

Сергей Стаховский в актуальном рейтинге АТР стоит на 151-й позиции и не может претендовать на попадание в основную сетку турниров Большого шлема. Также украинец далек и от квалификации на Олимпиаду в Токио.

"У меня сложилась неплохая карьера, мне – 34 года. Моложе не становлюсь. Мне трудно найти оправдание перед тремя детьми, когда я уезжаю из дома, но в рейтинге иду 150-м в мире. Я не могу сказать, что халтурю – тренируюсь профессионально по всем компонентам. Но результат выступлений мне не дает того выхлопа, который я жду. Возможно, завышаю к себе требования. Не знаю...

Главный же приоритет – попадание на Олимпиаду. Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром", - говорит Стаховский.

Уимблдон – особенный турнир для Стаховского. Именно на этом Шлеме киевлянин добыл свою главную победу в карьере, когда в 2013 году во втором круге обыграл Роджера Федерера (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), который до встречи с Сергеем на 36 мэйджорах подряд доходил как минимум до четвертьфинала.