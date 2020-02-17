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Свитолина – 51-я ракетка мира по результатам в 2020 году

Теннис
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Начало сезона у Элины явно не задалось.

Свитолина – 51-я ракетка мира по результатам в 2020 году
Новина українською

В обновленной версии Чемпионской гонки WTA первая ракетка Украины находится лишь на 51-й позиции. За первые шесть недель нового сезона Свитолина смогла набрать всего 191 очко.

На старте 2020 года Свитолина в Брисбене в первом раунде проиграла Даниэль Роуз-Коллинз, а на Australian Open остановилась после матча третьего круга против будущей финалистки турнира Гарбинье Мугурусы. Наконец, в Хуахине Элина в 1/4 финала разгромно проиграла 84-й ракетке мира Нао Хибино.

По результатам в 2020 году первой ракеткой Украины является Даяна Ястремская, которая в Чемпионской гонке WTA занимает 17-е место.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 17 февраля 2020 года:

1 (1). Софья Кенин (США) – 2110

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1470

3 (3) Эшли Барти (Австралия) – 1251

4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) – 895

5 (4). Симона Халеп (Румыния) – 880

6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) – 810

7 (8). Екатерина Александрова (Россия) – 755

8 (5). Петра Квитова (Чехия) –715

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 600

10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) – 486

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В статье: Элина Свитолина Чемпионская гонка WTA
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