Свитолина – 51-я ракетка мира по результатам в 2020 году

В обновленной версии Чемпионской гонки WTA первая ракетка Украины находится лишь на 51-й позиции. За первые шесть недель нового сезона Свитолина смогла набрать всего 191 очко.

На старте 2020 года Свитолина в Брисбене в первом раунде проиграла Даниэль Роуз-Коллинз, а на Australian Open остановилась после матча третьего круга против будущей финалистки турнира Гарбинье Мугурусы. Наконец, в Хуахине Элина в 1/4 финала разгромно проиграла 84-й ракетке мира Нао Хибино.

По результатам в 2020 году первой ракеткой Украины является Даяна Ястремская, которая в Чемпионской гонке WTA занимает 17-е место.

Топ-10 Чемпионской гонки WTA. 17 февраля 2020 года:

1 (1). Софья Кенин (США) – 2110

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 1470

3 (3) Эшли Барти (Австралия) – 1251

4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) – 895

5 (4). Симона Халеп (Румыния) – 880

6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) – 810

7 (8). Екатерина Александрова (Россия) – 755

8 (5). Петра Квитова (Чехия) –715

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 600

10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) – 486