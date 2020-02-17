Дубай. Свитолина и Ястремская узнали соперниц

Элина Свитолина в первом круге Dubai Tennis Championships сыграет с 52-й ракеткой мира из США Дженнифер Брэди, а Даяну Ястремскую ждет матч с №39 мирового рейтинга Вероникой Кудерметовой.

В случае победы над Брэйди следующей соперницей Свитолиной в Дубае станет победительница матча между Маркетой Вондроушовой и Анастасией Севастовой.

Если Ястремская пройдет Кудерметову, то во втором круге сыграет с бывшей первой ракеткой мира – Ким Клийстерс или Гарбинье Мугурусой.

Элина Свитолина в прошлом году в Дубае в полуфинале проиграла Белинде Бенчич (2:6, 6:3, 6:7), а Даяна Ястремская в первом раунде не удержала победу над Гарбинье Мугурусой (6:4, 3:6, 3:6).

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA.