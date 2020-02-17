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Свитолина: Я очень удивлена возвращению Клийстерс

Теннис
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Украинка отреагировала на возвращение бельгийской теннисистки

Свитолина: Я очень удивлена возвращению Клийстерс
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отреагировала на возвращение Ким Клийстерс.

"Удивлена ли я возвращению Ким Клейстерс? Да, очень удивлена. Я не могла в это поверить. Нужно много работы и усердия, любви к игре, чтобы это сделать. Это впечатляет. Я надеялась, что смогу сыграть с ней на этой неделе. Когда я была маленькой, то мне очень нравилось смотреть её матчи. То, как она двигается по корту, это что-то невероятное. Когда я смотрела её игру, то старалась немного копировать. Она потрясающая теннисистка, она отыграла невероятные матчи. Было бы здорово вновь увидеть, как она играет. Надеюсь, таких матчей будет много. Буду ли я смотреть её поединок против Гарбинье Мугурусы? Думаю, точно буду смотреть".

Напомним, что Свитолина и Ястремская узнали соперниц.

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В статье: Элина Свитолина Ким Клийстерс
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