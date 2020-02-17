Клийстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ). 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

Женщины. 17 февраля. Дубай

Ким Клейстерс - Гарбинье Мугуруса 2:6, 6:7 (6:8)

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

За выход в четвертьфинал Мугуруса может сыграть с украинкой Даяной Ястремской, которая сразится с Вероникой Кудерметовой.

Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема". Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде ("Ролан Гаррос" — 2003 и Уимблдон-2003).