  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Клийстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клийстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения

Теннис
(1 голосов)

Бельгийка могла обыграть испанку в решающем сете

Клийстерс проиграла Мугурусе в первом матче после возвращения
Новина українською

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс проиграла в матче первого круга на турнире в Дубае (ОАЭ). 36-летняя спортсменка уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

Женщины. 17 февраля. Дубай

Ким Клейстерс - Гарбинье Мугуруса 2:6, 6:7 (6:8)

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

За выход в четвертьфинал Мугуруса может сыграть с украинкой Даяной Ястремской, которая сразится с Вероникой Кудерметовой.

Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров "Большого шлема". Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде ("Ролан Гаррос" — 2003 и Уимблдон-2003).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ким Клийстерс Гарбинье Мугуруса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...