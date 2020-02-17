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С.Уильямс: Моей дочке будет очень сложно в жизни

Теннис
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Все из-за цвета кожи

С.Уильямс: Моей дочке будет очень сложно в жизни
Новина українською

23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс призналась, что переживает из-за будущего дочери Олимпии.

"Я думаю о неравенстве, о поле. Она станет темнокожей женщиной, ей придётся тяжело. Но я надеюсь, что всё будет не так плохо. Мне приходилось не так уж тяжело, в отличие от моей мамы. Надеюсь, дочери будет ещё немного проще. Её ждут испытания, и я хочу её к ним подготовить", — приводит слова Уильямс Tennis World USA.

В нынешнем сезоне Серена завоевала свой первый с 2017 года титул, победив на турнире в Окленде. На Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла представительнице Китая Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 5:7. В рейтинге WTA Серена занимает девятую строчку.

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В статье: Серена Уильямс
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