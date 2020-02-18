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Марченко выиграл стартовый матч в Бергамо

Теннис
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Вторая ракетка Украины выступает на турнире в Италии.

Марченко выиграл стартовый матч в Бергамо
Новина українською

В первом раунде хардового челленджера с призовым фондом €46,600 Илья Марченко в трех сетах (6:4, 3:6, 6:1) прошел итальянца Андреа Пеллегрино.

На счету украинца пять брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.

Во втором раунде Марченко ждет встреча с 212-й ракеткой мира из Японии Хироки Мория.

Чемпион челленджера в Бергамо заработает чуть больше 6 тысяч евро призовых и 80 рейтинговых очков.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали имена своих первых соперниц в Дубае.

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В статье: Илья Марченко
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