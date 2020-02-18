Свитолина нацелилась на золото Олимпийских игр

Олимпийские игры в Токио станут для Элины Свитолиной вторыми в карьере. В 2016 году в Рио-да-Жанейро украинка сенсационно обыграла Серену Уильямс, но в четвертьфинале уступила Петре Квитовой.

"Олимпиада? Конечно, это же олимпийский год. Для меня очень важно сыграть хорошо на Олимпиаде и попытаться добыть золото для Украины.

Я пытаюсь найти свою игру, свой ритм, а также оставаться здоровой на протяжении всего сезона. Когда я здорова, то могу играть на высоком уровне", - приводит слова Свитолиной Tennis World USA.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина не входит в топ-50 лучших теннисисток сезона.