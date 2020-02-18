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Новый Надаль? Испанец в 16 лет выиграл первый матч в АТР-туре

Теннис
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Похоже, в Испании подрастает новый грунтовый монстр.

Новый Надаль? Испанец в 16 лет выиграл первый матч в АТР-туре
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Карлос Алькарас Гарфия в первом раунде крупного турнира в Рио-да-Жанейро за 3 часа и 36 минут обыграл 41-ю ракетку мира Альберта Рамоса (7:6, 4:6, 7:6) и открыл счет своим победам на уровне АТР-тура. Битва двух испанцев закончилась в 3 часа ночи по местному времени.

В решающем сете Алькарас Гарфия уступал 0:3 и 0:40 на своей подаче, но сумел сравнять счет. В 10-м гейме Рамос на своей подаче отыграл два матч-бола, однако на тайбрейке выиграл лишь два мяча.

В Испании уже сравнивают Алькарас Гарфию с легендарным Рафаэлем Надалем, который свою первую победу в карьере на турнире АТР отпраздновал в 15-летнем возрасте в 2002 году на домашнем турнире на Мальорке.

Карлос Алькарас Гарфия в актуальном рейтинге АТР стоит на 406-й позиции, а его следующим соперником станет Федерико Кория – брат бывшего игрока топ-10 и финалиста Ролан Гаррос-2004 Гильермо Кории.

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В статье: Рафаэль Надаль Карлос Алькарас Гарфия
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