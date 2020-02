И Монфис не помог. Свитолина с разгромом покидает Дубай

На первый матч Элины Свитолиной в Дубае после побед на турнирах в Монпелье и Роттердаме приехал Гаэль Монфис. Увы, но поддержка бойфренда не спасла украинку от очередного разгромного поражения. Новой обидчицей Свитолиной стала 52-я ракетка мира Дженнифер Брэйди.

Достаточно отметить, что первый брейк в матче Свитолина сделала только при счете 2:6, 0:4. Сразу после локального успеха Элина провалила гейм на своей подаче и больше Брэйди не потревожила.

В матче с американкой Свитолина не подала ни одного эйса, совершила 2 двойных ошибки, проиграла 5 из 7 геймов на своей подаче и сделала всего один брейк.

.@jennifurbrady95 moves on at #DDFTennis ????



She claims it over Svitolina, 6-2, 6-1. pic.twitter.com/UwMHTkVO2p