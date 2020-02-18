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И Монфис не помог. Свитолина с разгромом покидает Дубай

Теннис
(2 голосов)

Что вообще происходит с первой ракеткой Украины?

И Монфис не помог. Свитолина с разгромом покидает Дубай
Новина українською

На первый матч Элины Свитолиной в Дубае после побед на турнирах в Монпелье и Роттердаме приехал Гаэль Монфис. Увы, но поддержка бойфренда не спасла украинку от очередного разгромного поражения. Новой обидчицей Свитолиной стала 52-я ракетка мира Дженнифер Брэйди.

Достаточно отметить, что первый брейк в матче Свитолина сделала только при счете 2:6, 0:4. Сразу после локального успеха Элина провалила гейм на своей подаче и больше Брэйди не потревожила.

В матче с американкой Свитолина не подала ни одного эйса, совершила 2 двойных ошибки, проиграла 5 из 7 геймов на своей подаче и сделала всего один брейк.

Свитолина впервые с 2015 года на Dubai Duty Free Tennis Championships проиграла раньше полуфинала. Последние четыре года украинка либо выигрывала турнир, либо уступала в 1/2 финала будущей чемпионке.

Провальное выступление в Дубае принесло Элине Свитолиной 17 тысяч долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA, что не позволит ей остаться в топ-6.

Дубай. WTA Premier с призовым фондом $848,000. 1-й раунд

Элина Свитолина (Украина, 3) – Дженнифер Брэйди (США) – 2:6, 1:6

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В статье: Элина Свитолина Дженнифер Брэйди
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