Дубай. Ястремская проиграла россиянке, ведя 5:2 в решающем сете

На старте Dubai Duty Free Tennis Championships Ястремская пыталась взять реванш у 39-й ракетки мира Вероники Кудерметовой за прошлогоднее поражение в 1/4 финала в Тяньцзине (4:6, 0:6).

В первом сете Ястремская сделала три обратных брейка и отыграла сет-бол при счете 4:5. В концовке партии Даяна поймала свою волну и серией размашистых атак на приеме добила россиянку.

Ястремская и во втором сете продолжила испытывать большие проблемы на своей подаче, но теперь компенсировать потери на приеме Даяне не удалось. Кудерметова с тремя брейками уверенно сравняла счет в матче.

В решающем сете Ястремская с запасом в два брейка вела 5:2, но умудрилась растерять гигантское преимущество. При счете 5:6 Даяна отыграла матч-бол, чем лишь отсрочила свое поражение. На тайбрейке Кудерметова лучше подавала и победно завершила свой невероятный камбэк.

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Вероника Кудерметова (Россия) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:3, 7:6

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