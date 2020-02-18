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Обидное поражение Ястремской в Дубае. ВИДЕО
Даяна Ястремская в трех сетах проиграла Веронике Кудерметовой (7:5, 3:6, 6:7), ведя 5:2 в решающей партии.
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