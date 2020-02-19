Костюк и Снигур выиграли первые матчи в Каире

Марта Костюк в первом раунде 60-тысячника в Каире легко разобралась со второй ракеткой турнира Варварой Грачевой (6:2, 6:2) и взяла реванш у россиянки за прошлогоднее поражение в финале турнира во Франции.

Дарья Снигур в двухчасовом в волевом стиле поединке переиграла 226-ю ракетку мира Юлию Грабер (1:6, 6:4, 6:3).

Имена своих следующих соперниц в Каире Костюк и Снигур узнают после завершения сегодняшних матчей.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская упустила победу в первом раунде турнира в Дубае.