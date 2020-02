Джокович сыграл в теннис на улице в Белграде. ВИДЕО

Новак Джокович провел импровизированный матч с сербскими подростками в одном из дворов в Белграде.

"Вышло спонтанно. Впервые увидел, как кто-то играет в теннис во дворе. У меня пела душа. Было здорово", - говорит серб.

You have to love this from @DjokerNole ❤



Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans ????pic.twitter.com/nf8sGooovZ