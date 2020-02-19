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Джокович сыграл в теннис на улице в Белграде. ВИДЕО

Теннис
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Первая ракетка мира открыт для простых людей.

Джокович сыграл в теннис на улице в Белграде. ВИДЕО
Новина українською

Новак Джокович провел импровизированный матч с сербскими подростками в одном из дворов в Белграде.

"Вышло спонтанно. Впервые увидел, как кто-то играет в теннис во дворе. У меня пела душа. Было здорово", - говорит серб.

Новак Джокович ударно начал 2020 год – серб стал восьмикратным победителем Australian Open, выиграл ATP Cup и сместил Рафаэля Надаля с первой строки в мировом рейтинге.

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В статье: Новак Джокович теннис
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