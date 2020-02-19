Свитолина: Я не показала и 10% от того, что могу

Накануне Элина Свитолина в первом раунде турнира в Дубае разгромно проиграла 52-й ракетке мира Дженнифер Брэйди (2:6, 1:6).

"Сложно сказать, не знаю, старт матча не был плохим. Просто потом все пошло на спад. Мне бы хотелось лучше перестроиться. В конце я уже не так хорошо чувствовала мяч.

В целом все сегодня было в разобранном состоянии. Сейчас трудно сказать, что конкретно произошло, почему я так сыграла. Я могла бы и лучше сыграть, потому что я люблю выступать в Дубае. Мне нужно было лучше сегодня играть и лучше бороться, но я даже не смогла показать 10% от того, что могу.

Я все еще пытаюсь найти способ, как прервать эту плохую серию результатов. Я ищу, что мне нужно улучшить, чтобы изменить эту плохую динамику. Мне нужно быть сильнее физически и быть в лучшей форме. Все нужно улучшить. Я тяжело работаю, но что-то на данный момент идет неправильно. Но мы будем продолжать работать ради того момента, когда я буду чувствовать себя лучше и буду лучше играть", - отметила Свитолина после матча.

На следующей неделе Элина Свитолина сыграет на турнире в Дохе. В прошлом году на Qatar Total Open украинка в полуфинале проиграла Симоне Халеп.