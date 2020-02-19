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Марченко прошел в третий раунд в Бергамо

Теннис
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Илья Марченко продолжает победный путь на челленджере в Италии.

Марченко прошел в третий раунд в Бергамо
Новина українською

Во втором круге турнира с призовым фондом €46,600 Марченко за 1 час и 19 минут переиграл 8-го сеяного Хироки Мория (6:1, 6:4).

Проблемы в матче у Ильи возникли только при счете 6:1, 5:1, когда соперник сделал один обратный брейк. В 10-м гейме Марченко на своей подаче уступал 15:30, но вовремя собрался и с первого матч-бола завершил игру.

В третьем раунде турнира в Бергамо Илья Марченко сыграет с победителем сегодняшнего поединка между Романом Сафиуллиным и Садио Думбия.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк и Дарья Снигур успешно стартовали на турнире в Каире.

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В статье: Илья Марченко
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