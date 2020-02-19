Доминик рассказал о сложностях во время матча Rio Open

Австрийский теннисист, четвёртая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В непростом матче ему удалось обыграть 341-ю ракетку мира Фелипе Мелигени — 6:2, 4:6, 6:1.

"Был момент, когда во время матча я почувствовал боль в колене. Не придал этому серьёзного значения, ведь на разминке всё было в полном порядке. Тем не менее, спустя некоторое время боль была острой — я очень испугался. Мне пришлось тут же вызвать врача, который успокоил меня, сказав что всё в порядке. Почему я так сильно испугался? Никогда ранее меня не беспокоили колени", — цитирует Тима твиттер-аккаунт BreakPointBR.

В следующем раунде Доминик, побеждавший в Рио в 2017 году, сыграет с теннисистом из Испании Хауме Мунаром.