  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доминик рассказал о сложностях во время матча Rio Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доминик рассказал о сложностях во время матча Rio Open

Теннис
(1 голосов)

В теннисиста были проблемы с коленом

Доминик рассказал о сложностях во время матча Rio Open
Новина українською

Австрийский теннисист, четвёртая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В непростом матче ему удалось обыграть 341-ю ракетку мира Фелипе Мелигени — 6:2, 4:6, 6:1.

"Был момент, когда во время матча я почувствовал боль в колене. Не придал этому серьёзного значения, ведь на разминке всё было в полном порядке. Тем не менее, спустя некоторое время боль была острой — я очень испугался. Мне пришлось тут же вызвать врача, который успокоил меня, сказав что всё в порядке. Почему я так сильно испугался? Никогда ранее меня не беспокоили колени", — цитирует Тима твиттер-аккаунт BreakPointBR.

В следующем раунде Доминик, побеждавший в Рио в 2017 году, сыграет с теннисистом из Испании Хауме Мунаром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доминик Тим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...