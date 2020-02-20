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Федерер перенес операцию. Он не сыграет на Ролан Гаррос

Теннис
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Третья ракетка мира выбыл на длительный срок.

Федерер перенес операцию. Он не сыграет на Ролан Гаррос
Новина українською

Роджер Федерер официально сообщил, что накануне в Швейцарии успешно перенес операцию на правом колене. На полное восстановление 20-кратному чемпиону турниров Большого шлема потребуется несколько месяцев.

Федерер не сыграет на Мастерсах в Майами и Индиан-Уэллсе, а также полностью пропустит грунтовый сезон, включая Ролан Гаррос. Также швейцарец отметил выставочный матч в Боготе против Александра Зверева.

Камбэк Федерера ожидается в начале лета на травяных турнирах.

Роджера Федерера ждет заметное падение в мировом рейтинге. В прошлом году ветеран стал чемпионом в Майами, в Индиан-Уэллсе дошел до финала, а на Ролан Гаррос остановился в 1/2 финала.

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В статье: Роджер Федерер Ролан Гаррос
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