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Бергамо. Марченко выбил россиянина на пути к четвертьфиналу

Теннис
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Илья добыл третью победу на итальянском харде.

Бергамо. Марченко выбил россиянина на пути к четвертьфиналу
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Марченко в третьем раунде челленджера с призовым фондом €46,600 за 48 минут прошел 174-ю ракетку мира Романа Сафиуллина. Россиянин отказался от продолжения борьбы после поражения в первом сете со счетом 5:7.

Стоит отметить, что Марченко уступал 2:4, но оперативно вернул свою подачу, а затем добил Сафиуллина после позднего брейка в 11-м раунде.

Выход в четвертьфинал в Бергамо гарантировал Марченко 15 рейтинговых очков и 1260 евро призовых.

Следующим соперником украинца в Италии станет №435 рейтинга АТР поляк Даниэль Михальски.

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В статье: Илья Марченко
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