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Плишкова проиграла 19-й ракетке мира и покинула Дубай
Неожиданное фиаско звездной чешки.
В четвертьфинале Dubai Duty Free Tennis Championships Каролина Плишкова за 1 час и 42 минуты проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (7:6, 6:3).
Плишкова в первом сете вела 4:2, но Рыбакина сделала обратный брейк, а на тайбрейке позволила третьей ракетке мира взять лишь один мяч.
Во втором сете Плишкову подвела нулевая реализация своих шансов на приеме. У Каролины были 6 брейк-поинтов, однако взять подачу Рыбакиной она так и не смогла. Казашка с ранним брейком повела 3:0 и защитила свое преимущество вплоть до реализованного матч-бола.
Elena Rybakina advances to the @DDFTennis semifinals!— WTA (@WTA) February 20, 2020
Defeats No.2 seed Pliskova 7-6(1), 6-3. pic.twitter.com/lsngxAbyqo
Елена Рыбакина в полуфинале в Дубае сыграет с Петрой Мартич или Анетт Контавейт.