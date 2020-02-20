Плишкова проиграла 19-й ракетке мира и покинула Дубай

В четвертьфинале Dubai Duty Free Tennis Championships Каролина Плишкова за 1 час и 42 минуты проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (7:6, 6:3).

Плишкова в первом сете вела 4:2, но Рыбакина сделала обратный брейк, а на тайбрейке позволила третьей ракетке мира взять лишь один мяч.

Во втором сете Плишкову подвела нулевая реализация своих шансов на приеме. У Каролины были 6 брейк-поинтов, однако взять подачу Рыбакиной она так и не смогла. Казашка с ранним брейком повела 3:0 и защитила свое преимущество вплоть до реализованного матч-бола.

Elena Rybakina advances to the @DDFTennis semifinals!



Defeats No.2 seed Pliskova 7-6(1), 6-3. pic.twitter.com/lsngxAbyqo — WTA (@WTA) February 20, 2020

Елена Рыбакина в полуфинале в Дубае сыграет с Петрой Мартич или Анетт Контавейт.