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Плишкова проиграла 19-й ракетке мира и покинула Дубай

Теннис
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Неожиданное фиаско звездной чешки.

Плишкова проиграла 19-й ракетке мира и покинула Дубай
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В четвертьфинале Dubai Duty Free Tennis Championships Каролина Плишкова за 1 час и 42 минуты проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (7:6, 6:3).

Плишкова в первом сете вела 4:2, но Рыбакина сделала обратный брейк, а на тайбрейке позволила третьей ракетке мира взять лишь один мяч.

Во втором сете Плишкову подвела нулевая реализация своих шансов на приеме. У Каролины были 6 брейк-поинтов, однако взять подачу Рыбакиной она так и не смогла. Казашка с ранним брейком повела 3:0 и защитила свое преимущество вплоть до реализованного матч-бола.

Елена Рыбакина в полуфинале в Дубае сыграет с Петрой Мартич или Анетт Контавейт.

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В статье: Каролина Плишкова Елена Рыбакина
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