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Свитолина – лидер среди украинок по пройденным допинг-тестам

Теннис
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Первая ракетка Украины часто сдает допинг-пробы.

Свитолина – лидер среди украинок по пройденным допинг-тестам
Новина українською

Международная федерация тенниса (ITF) представила данные по количеству пройденных допинг-тестов в 2019 году на официальных турнирах и во внесоревновательный период.

Элина Свитолина, занимающая в актуальном рейтинге WTA шестое место, в прошлом году 14 раз проходила допинг-тест на турнирах и сдала 15 проб вне соревнований.

Среди украинок на запрещенные препараты часто проверяли Лесю Цуренко (24 допинг-теста), Екатерину Козлову (22) и Даяну Ястремскую (20).

У мужчин первая ракетка Украины Сергей Стаховский в прошлом году прошел всего 3 допинг-теста. У Ильи Марченко и Дениса Молчанова по 5 тестов.

Что касается лидеров мирового тенниса, то Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Эшли Барти в прошлом году сдали по 29 допинг-тестов. Новак Джокович в список самых проверяемых игроков года не вошел.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская
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