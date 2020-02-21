Каир. Костюк легко шагает в полуфинал

На четвертьфинальной стадии Костюк всего за 55 минут разбила свою соседку по мировому рейтингу 167-ю ракетку мира Изабеллу Шиникову из Болгарии (6:1, 6:3), которая на турнире была посеяна под седьмым номером.

В первом сете Костюк сделала два брейка и не допустила ни одного брейк-поинта. По ходу второй партии Марта организовала еще три результативных гейма на приеме, чем с запасом компенсировала один брейк от соперницы.

Костюк впервые с сентября 2019 года сыграет в полуфинале турнира ITF. В последний раз украинка так далеко забиралась в Валенсии, проиграв в 1/2 финала Тамаре Корпач (5:7, 2:6).

За путевку в финал турнира в Каире Марта Костюк может сыграть с Дарьей Снигур, если украинка пройдет 8-ю сеяную Елену Габриэлу Рузе. Эта встреча состоится сегодня не ранее 17:30.