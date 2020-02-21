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Доха. Цуренко упустила победу в квалификации
Леся Цуренко неудачно выступила в Катаре.
В полуфинале Qatar Total Open Цуренко в трех сетах за 1 час и 50 минут проиграла 106-й ракетке мира Гретье Миннен (6:3, 4:6, 1:6).
После уверенной победы в первом сете Цуренко во второй партии вела с брейком 3:2, но не удержала свое преимущество.
Ключевой момент решающего сета произошел при счете 1:1, когда Цуренко на приеме упустила тройной брейк-поинт. После этого Леся до конца матча больше не взяла ни одного гейма.
В Дохе Леся Цуренко заработала 2620 долларов призовых и 1 очко в рейтинг WTA.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира в Каире.