Джокович поиздевался над своим тренером

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович в самолёте поиздевался над тренером Гораном Иванишевичем. Уроженец Белграда разными способами пытался разбудить заснувшего победителя Уимблдона 2001 года, но это удалось не сразу.

Иванишевич в своём "инстаграме" так отреагировал на случившееся: "Не знаю, как вы ребята, а я называю это травлей. Заслуживает ли Новак хорошей мести? Все предложения приветствуются".

Горан вошёл в тренерский штаб Джоковича в июне 2019 года. В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии.

В рейтинге ATP 32-летний Джокович занимает первую строчку.