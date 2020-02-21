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Джокович поиздевался над своим тренером

Теннис
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Дело было в самолете

Джокович поиздевался над своим тренером
Новина українською

17-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович в самолёте поиздевался над тренером Гораном Иванишевичем. Уроженец Белграда разными способами пытался разбудить заснувшего победителя Уимблдона 2001 года, но это удалось не сразу.

Иванишевич в своём "инстаграме" так отреагировал на случившееся: "Не знаю, как вы ребята, а я называю это травлей. Заслуживает ли Новак хорошей мести? Все предложения приветствуются".

Горан вошёл в тренерский штаб Джоковича в июне 2019 года. В 2020 году Новак стал победителем Открытого чемпионата Австралии, а также выиграл дебютный розыгрыш ATP Cup в составе сборной Сербии.

В рейтинге ATP 32-летний Джокович занимает первую строчку.

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В статье: Новак Джокович
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