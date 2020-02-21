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Марченко вышел в полуфинал турнира в Бергамо

Теннис
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Украинец добыл волевую победу

Марченко вышел в полуфинал турнира в Бергамо
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Украинский теннисист Марченко продолжает выступление на "челленджере" в Италии.

Internazionali di Tennis. Бергамо, Италия

Четвертьфинал

Илья Марченко (Украина) - Батист Клепатт (Франция) 6-7(5), 7-6(3), 6-0

Илье потребовалось 2,5 часа, чтобы обыграть 365-ю ракетку мира. По ходу первого сета Марченко не защитил свою подачу при счете 5-4. Позднее француз подавал на победу в матче и при счете 6-5 во второй партии проиграл гейм "всухую". Далее Марченко записал в свой актив тай-брейк 7-3 и все шесть геймов в решающем сете.

Следующим соперником Марченко станет еще один французский теннисист - 19-летний Уго Гастон (АТР 248), посеянный на турнире под 15 номером.

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В статье: Илья Марченко
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