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Свитолина с победительницей матча Анисимова – Александрова на турнире в Дохе

Теннис
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Украинке достанется относительно легкий соперник

Свитолина с победительницей матча Анисимова – Александрова на турнире в Дохе
Новина українською

Сегодня состоялась жеребьевка основной сетке турнира WTA Premier 5 в Дохе.

По её итогам Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова. Стоит отметить, что украинка начнет путь на турнире со второго раунда.

В свою очередь Даяна Ястремская встретится с одной из победительниц квалификации в первом круге.

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В статье: Элина Свитолина
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