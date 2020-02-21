Свитолина с победительницей матча Анисимова – Александрова на турнире в Дохе

Сегодня состоялась жеребьевка основной сетке турнира WTA Premier 5 в Дохе.

По её итогам Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова. Стоит отметить, что украинка начнет путь на турнире со второго раунда.

В свою очередь Даяна Ястремская встретится с одной из победительниц квалификации в первом круге.