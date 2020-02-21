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Свитолина с победительницей матча Анисимова – Александрова на турнире в Дохе
Украинке достанется относительно легкий соперник
Сегодня состоялась жеребьевка основной сетке турнира WTA Premier 5 в Дохе.
По её итогам Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова. Стоит отметить, что украинка начнет путь на турнире со второго раунда.
В свою очередь Даяна Ястремская встретится с одной из победительниц квалификации в первом круге.
#Doha Draw #QTO2020 #WTA pic.twitter.com/BwFpBh9ZYM— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 21, 2020
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