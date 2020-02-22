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СуперЛеся: В Акапулько появились постеры с изображением украинки Цуренко

Теннис
(1 голосов)

Наша спортсменка там очень популярна

СуперЛеся: В Акапулько появились постеры с изображением украинки Цуренко
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко появилась на постерах турнира в Акапулько. Пресс-служба турнира в честь 20-летия розыгрыша титула представила нашу спортсменку в виде супергероя, отдав дань двукратной чемпионке соревнований.

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В статье: Леся Цуренко
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