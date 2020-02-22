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СуперЛеся: В Акапулько появились постеры с изображением украинки Цуренко
Наша спортсменка там очень популярна
Украинская теннисистка Леся Цуренко появилась на постерах турнира в Акапулько. Пресс-служба турнира в честь 20-летия розыгрыша титула представила нашу спортсменку в виде супергероя, отдав дань двукратной чемпионке соревнований.
¡Estamos a 4 días del #AMT2020! . . En 2017 ???????? @lesiatsurenko tuvo una semana de ensueño en Acapulco gracias a su gran juego y resistencia. En la final femenina en apenas 80 minutos venció a la francesa Krsitina Mladenovic, coronándose por primera vez en el torneo. ???????? #AMT2020 #CelebratingTennis #WTAAcapulco