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Костюк впервые за два года выиграла титул ITF

Теннис
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Юная украинка берет титул в Каире.

Костюк впервые за два года выиграла титул ITF
Новина українською

На пути к финалу 60-тысячника в Каире Марта Костюк не проиграла ни одного сета, последовательно выбив вторую сеяную Варвару Грачеву (6:2, 6:2), Мелани Клаффнер (6:1, 6:4), Изабеллу Шиникову (6:1, 6:3) и украинку Дарью Снигур (7:5, 7:6).

За титул в столице Египта Костюк соперничала с третьей ракеткой турнира Аленой Большовой. На победу 17-летняя киевлянка затратила всего 54 минуты – 6:1, 6:0. Костюк организовала пять брейков, а в геймах на своей подаче отыграла три брейк-поинта.

Титул в Каире стал для Костюк третьим в профессиональной карьере и одним из двух крупнейших. Ранее Марта выигрывала 25-тысяник в Венгрии и побеждала на 60-тысячнике в Австралии.

За счет успеха в Египте в обновленном рейтинге WTA Марта Костюк вернется в топ-150.

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В статье: Марта Костюк
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