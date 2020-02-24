Ястремская обыграла Флипкенс благодаря камбэку в решающем сете

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в матче с 78 ракеткой мира Кирстен Флипкенс.

1/32 финала. Доха, Катар

Даяна Ястремская - Кирстен Флипкенс 6:2, 6:4

Матч продолжался 1 час и 13 минут. Украинка совершила 8 подач навылет, 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта. В свою очередь бельгийка подала 2 эйса, допустила две двойные и реализовала 1 брейкпоинт.

В первом сете наша теннисистка легко справилась с оппоненткой, а вот во втором сумела совершить камбэк. Уступая 1:3, Даяна выиграла со счетом 6:4.

Следующей соперницей украинки станет победительница матча Мугуруса - Томлянович, который состоится завтра, 25 февраля.